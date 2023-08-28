Здоровье 28 августа 2023, 18:10 Врач Филева заявила, что полноценный сон поможет сохранить здоровье после 30 лет

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После 30 лет уровень физического здоровья человека постепенно начинает снижаться. Врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала простые правила, которые помогут поддержать состояние своего организма. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, крайне важно сбалансированно питаться. Рацион должен включать в себя достаточное количество белков, жиров и углеводов.

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Также после 30 лет необходимо качественно отдыхать — продолжительность сна не должна составлять меньше 7-8 часов в сутки. Помещение для сна должно быть тихим и проветриваемым.