Здоровье 24 июля 2023, 20:54 Врач Филева заявила, что арбузная диета может привести к дефициту калия и кальция

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Летом среди россиян очень распространена арбузная диета. Однако она может нанести вред организму. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Арбузы низкокалорийны и богаты клетчакой. Если устроить себе на арбузе один разгрузочный день, то вреда не будет. Однако, если питаться только им подолгу, организм могут покинуть не только лишение килограммы, но и полезные микроэлементы.

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«Но если сидеть на такой диете слишком часто, с лишней жидкостью могут вымываться и полезные микроэлементы — калий и кальций», — подчеркнула врач.

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