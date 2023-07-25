Здоровье 25 июля 2023, 18:22 Врач Филева рассказала, сколько кружек кофе и чая с молоком можно выпивать в день Врач Филева посоветовала пить не более двух чашек кофе и чая с молоком

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Не стоит выпивать больше двух чашек кофе или чая с молоком ежедневно. Такой совет дала врач Александра Филева. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что такие напитки не принесут вреда здоровью. Однако злоупотреблять ими не стоит. По ее словам, при смешении с кофе или чаем молоко теряет большинство полезных свойств. При этом жирность напитка увеличивается в несколько раз, написала «Общественная служба новостей».

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«В сочетании с кофе или чаем полезные свойства [молока] отчасти теряются, так как в этих напитках содержатся танины», — пояснила Филева.