Здоровье 19 июня 2023, 13:56 Врач Филева рассказала, как убрать растяжки на коже Врач Филева: растяжки возникают из-за нарушения синтеза коллагена и эластина в коже

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Врач-дерматовенеролог Лаборатории «Гемотест» Александра Филева в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказала, можно ли предотвратить появление растяжек на коже.

По слова мелика, убрать растяжки с помощью косметических средств практически невозможно. Они возникают на фоне нарушения синтеза коллагена и эластина в коже.

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«Производители косметических средств выпускают множество кремов и лосьонов, с помощью которых обещают избавить от растяжек. Однако это не более чем маркетинговый ход», — добавила врач.

Ни одна косметика не сможет вернуть участки соединительной ткани в первоначальное состояние. Все домашние процедуры смогут лишь улучшить состояние кожи. В косметологии убрать растяжки можно с помощью механических шлифовок, пилингов, мезотерапии и лазера, заключила медик.