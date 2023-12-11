Здоровье 11 декабря 2023, 19:13 Врач Филева призвала не пить горячие напитки через пластиковую крышку и трубочку

Читать 360tv в

Зимой особенно популярны горячие напитки навынос, которые подают с пластиковыми крышками и трубочками, но с ними нужно быть очень осторожными. Об этом Life рассказала врач Александра Филева.

Дело в том, что при нагревании от 70 до 90 градусов, а также при контакте с очень кислыми или алкогольными напитками материал полистирол может выделять стирол. И это химическое соединение очень токсично для человеческого организма.

Реклама

«Накапливаясь в организме, стирол может нанести здоровью значительный ущерб и стать причиной заболеваний центральной нервной системы, болезней дыхательных путей, печени, почек, а также привести к раку крови и лимфатической системы», — добавила врач.

Она также посоветовала не разогревать в микроволновке еду в контейнерах.

Авторы: