16 января 2024, 17:40
Врач Филева посоветовала выбрать спокойную мелодию для будильника
Громкие звуки сильно поднимают уровень кортизола — гормона стресса, который и так начинает усиленно вырабатываться с утра. Вместо раздражающих мелодий для будильника лучше выбирать спокойную композицию, сообщила врач Александра Филева в беседе с Life.
По словам специалиста, из-за стресса от будильника у человека учащаются пульс, дыхание и повышается артериальное давление. Такие подъемы на протяжении многих лет увеличивают риск возникновения инсультов и инфарктов.
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Также врач порекомендовала использовать световые будильники, которые имитируют рассвет и позволяют мягко перейти от сна к бодрствованию.
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