13 сентября 2023, 16:37
Врач Филева посоветовала пить больше воды в течение дня для здоровья кожи
С учетом меняющейся погоды наша кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Чтобы восстановить водный баланс, необходимо применять специальные кремы и лосьоны, а также пить больше воды. Об этом Pravda.Ru сообщила врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
Медик объяснила, что с наступлением холодов сальные железы вырабатывают меньше секрета, который образует защитный барьер. Даже не склонная к сухости кожа может страдать от обезвоживания.
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Филева также посоветовала добавить в рацион пищу, которая богата антиоксидантами. Овощи, фрукты и ягоды защищает клетки кожи от повреждения.
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