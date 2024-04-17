17 апреля 2024, 13:58
Врач Филева: частое использование антибактериального мыла может привести к нарушению микрофлоры
Частое пользование антибактериальным мылом может привести к нарушению микрофлоры и ухудшить работу естественных защитных механизмов. Об этом сайту Life сообщила врач-дерматолог Александра Филева.
Дело в том, что в данном средстве содержатся химические вещества, уничтожающие бактерии. В больницах его применение действительно оправдано, другой вопрос, если человек им пользуется ежедневно.
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«Регулярное использование антибактериальных средств способно привести к дисбиозу — нарушению баланса между полезными и болезнетворными микроорганизмами», — сказала медик.
Когда естественная защита кожи ослабевает, микробы переходят к неконтролируемому росту, пояснила Филева.
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