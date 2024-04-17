Здоровье 17 апреля 2024, 13:58 Врач Филева: частое использование антибактериального мыла может привести к нарушению микрофлоры

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Частое пользование антибактериальным мылом может привести к нарушению микрофлоры и ухудшить работу естественных защитных механизмов. Об этом сайту Life сообщила врач-дерматолог Александра Филева.

Дело в том, что в данном средстве содержатся химические вещества, уничтожающие бактерии. В больницах его применение действительно оправдано, другой вопрос, если человек им пользуется ежедневно.

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«Регулярное использование антибактериальных средств способно привести к дисбиозу — нарушению баланса между полезными и болезнетворными микроорганизмами», — сказала медик.

Когда естественная защита кожи ослабевает, микробы переходят к неконтролируемому росту, пояснила Филева.