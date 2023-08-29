Врач Филатова: переизбыток витамина Д может вызвать судороги | 360°

Здоровье 29 августа 2023, 16:03 Врач Филатова: переизбыток витамина Д может вызвать судороги

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Неконтролируемый прием биологически активных добавок и витаминов может стать причиной развития различных заболеваний. Об этом сообщила врач-эндокринолог Мария Филатова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, переизбыток витамина Д в организме может вызвать судороги, расстройства пищеварения и боль в мышцах. Неправильный прием добавок с Омега-3 жирными кислотами грозит нарушением проводимости сердца.

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Врач отметила, что БАДЫ способны улучшить здоровье, но полностью не заменят другие факторы, влияющие на здоровье, сообщил «ФедералПресс».