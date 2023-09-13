Здоровье 13 сентября 2023, 15:13 Врач Филатова: любые обезболивающие вызывают зависимость

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Любые обезболивающие препараты способны вызвать зависимость, их следует принимать исключительно по рекомендации врача . Об этом сообщила доктор медицинских наук Елена Филатова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, анальгетики также могут усиливать боль при их систематическом приеме. Чтобы предотвратить развитие зависимости от обезболивающих, их следует принимать не чаще трех раз в неделю.

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Врач отметила, что зачастую пациенты с головной болью вместо того, чтобы обратиться к специалисту, самостоятельно назначают себе прием анальгетиков.