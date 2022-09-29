Врач Фельдбуш рассказала, может ли от употребления холодного заболеть горло | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

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Viber Врач Фельдбуш рассказала, может ли от употребления холодного заболеть горло Оториноларинголог Фельдбуш заявила, что истинные причины ангины — вирусы и бактерии Unsplash

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Оториноларинголог клиники «Альфскрин», автор медицинского блога Татьяна Фельдбуш в разговоре с «Тульской службой новостей» рассказала, может ли от холодной пищи заболеть горло у детей.

По словам медика, детское горло не боится холода. Все эти домыслы — лишь предубеждение и воспитание.

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«Если бы ребенок всегда пил холодные напитки, то не знал бы, что такое боль в горле. Взрослые сами с раннего детства все греют, чем снижают местный иммунитет ребенка. Заболевшему ангиной ребенку мороженое даже показано! Холодное уменьшает болевые ощущения в горле и полости рта, снимает воспалительный отек», — сообщила специалист.

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Как добавила врач, истинными причинами ангины являются вирусы и бактерии, которые передаются от других людей. Чтобы поддерживать здоровье горла, она посоветовала закалять его.

«Горло можно закалить — главное регулярность и последовательность. Начинаем, когда вы здоровы. Начинаем ежедневно пить воду привычной для горла температуры и каждую неделю понижаем ее температуру на один — два градуса», — резюмировала оториноларинголог.

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