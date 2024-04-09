Здоровье 09 апреля 2024, 17:46 Врач Фельдбуш рассказала, что ветер не может спровоцировать отит

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Отит — это воспаление среднего уха, которое невозможно заполучить из-за сквозняка. Об этом «ТСН24» рассказала врач детской поликлиники АЛЬФСКРИН Татьяна Фельдбуш.

Она объяснила, что перепонка надежно защищает ухо, и ветер не может «надуть» в него инфекцию. Последняя обычно поражает орган через носоглотку.

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«Инфекция чаще попадает в среднее ухо через слуховую трубу из носоглотки при насморке», — объяснила врач.

Однако она добавила, что сквозняк может спровоцировать другую проблему — невралгию. Она выражается односторонней интенсивной болью. Люди ощущают ее глубоко внутри уха.

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