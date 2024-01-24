Здоровье 24 января 2024, 12:32 Врач Феклистова: диеты никак не влияют на детоксикацию печени

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Никакие диеты с употреблением яблок, лимонов и сельдерея не смогут «очистить» печень и избавить орган от токсинов. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Анастасия Феклистова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, детоксикация печени — сложный биохимический процесс. Она должна сама справляться со своими задачами без дополнительного влияния в виде диет. Так называемой чисткой можно только навредить печени.

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Врач отметила, что поддержать нормальное функционирование органа помогут правильное питание, занятия спортом и отказ от вредных привычек.