Врач Федулов рассказал, как фельдшеры принимают вызовы скорой помощи

Врач Владимир Федулов рассказал, как работает скорая помощь после получения вызова. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Он рассказал, что звонок поступает фельдшеру по приему вызовов. Обычно фельдшер — специалист со средним медицинским образованием, который имел опыт работы в бригадах скорой помощи.

«Первые его вопросы — про адрес и наличие дыхания и сознания у больного или пострадавшего, потому что основная задача фельдшера по приему вызовов — определить срочность поступающего обращения», — рассказал Федулов.

Он отметил, что в экстренных случаях вызов передают бригаде в течение 30 секунд, а обратившегося человека переключают на старшего врача, который дает инструкции по оказанию первой помощи.