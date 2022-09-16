Врач Федорович рассказал, из-за чего появляется осенняя хандра | 360°

Все новости

Подмосковье

17 сентября 2022, 00:39

Депутаты Мособлдумы провели выездной семинар-совещание в Зарайске

Эксклюзив

17 сентября 2022, 00:30

Неравнодушные люди спасли котов от издевавшегося над ними живодера в Москве

Реклама

Мир

17 сентября 2022, 00:01

США призвали добиться «страданий» России от санкций

Подмосковье

17 сентября 2022, 00:00

Аграрии Коломны планируют собрать 100 тысяч тонн картофеля в текущем сезоне

Спецоперация

16 сентября 2022, 23:43

Преимущество России над Украиной оценили в Венгрии

Мир

16 сентября 2022, 23:31

США призвали готовиться к «идеальному шторму» из-за Украины

Подмосковье

16 сентября 2022, 23:30

Пациент больницы в Звенигороде снова встал на ноги благодаря уникальной операции

Эксклюзив

16 сентября 2022, 23:14

Проблем с сердцем никогда не было. Тетя погибшей в московском бассейне школьницы рассказала о происшествии

Мир

16 сентября 2022, 23:09

Передачу немецких активов «Роснефти» под внешнее управление назвали экспроприацией

Здоровье

16 сентября 2022, 23:52

Врач Федорович рассказал, из-за чего появляется осенняя хандра

Психиатр Федорович: осенняя хандра возникает из-за смены погоды

Читать 360tv в

Осенью многие люди сталкиваются с апатией и хандрой. Врач-психиатр Александр Федорович рассказал, с чем связано такое состояние и как с ним бороться. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт пояснил, что многие люди путают хандру и депрессию. В действительности эти понятия являются довольно близкими, однако диагностировать наличие депрессии способен лишь врач.

Реклама

«Депрессия — это диагноз, который должен определяться четкими критериями, а хандра — это текущее состояние человека, которое он может сам у себя диагностировать как сниженный фон настроения, неудовлетворенность какими-то событиями», — рассказал Федорович.

Реклама

Он пояснил, что лето для многих людей является временем отдыха. Осенью же многим приходится вновь возвращаться к рутинной работе, из-за чего и возникают печаль и раздражение.

Чтобы бороться с хандрой, врач посоветовал вести активный образ жизни — больше гулять и проводить время на природе. Кроме того, стоит употреблять пищу, которая богата витаминами и минералами.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама