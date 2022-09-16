Врач Федорович рассказал, из-за чего появляется осенняя хандра | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 23:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врач Федорович рассказал, из-за чего появляется осенняя хандра Психиатр Федорович: осенняя хандра возникает из-за смены погоды Unsplash

Читать 360tv в

Осенью многие люди сталкиваются с апатией и хандрой. Врач-психиатр Александр Федорович рассказал, с чем связано такое состояние и как с ним бороться. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт пояснил, что многие люди путают хандру и депрессию. В действительности эти понятия являются довольно близкими, однако диагностировать наличие депрессии способен лишь врач.

Реклама

«Депрессия — это диагноз, который должен определяться четкими критериями, а хандра — это текущее состояние человека, которое он может сам у себя диагностировать как сниженный фон настроения, неудовлетворенность какими-то событиями», — рассказал Федорович.

Реклама

Он пояснил, что лето для многих людей является временем отдыха. Осенью же многим приходится вновь возвращаться к рутинной работе, из-за чего и возникают печаль и раздражение.

Чтобы бороться с хандрой, врач посоветовал вести активный образ жизни — больше гулять и проводить время на природе. Кроме того, стоит употреблять пищу, которая богата витаминами и минералами.

0 0 0 0 0 0