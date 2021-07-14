Врач: ежедневное употребление кофе в умеренных дозах не навредит организму

Врач-кардиолог Владимир Хорошев обсудил с «Москвой 24» полезный эффект от ежедневного употребления кофе.

«Употребление кофе даже ежедневно в умеренных дозах не навредит организму. Я говорю о двух-трех чашках в день, не больше. Более того, кофе обладает полезными свойствами», — цитируют специалиста «Известия».

Он отметил мощный тонизирующий эффект напитка и его благоприятное воздействие на иммунную систему. Кроме того, кофе способствует выведению патогенных клеток из организма. Однако есть болезни, при которых стоит либо воздержаться от употребления кофе, либо пить его с большой осторожностью. Это касается людей, которые страдают от артериального давления, а также тех, кто лечит аневризму брюшной аорты или перенес обширный инфаркт миокарда и инсульт.