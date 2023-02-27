Здоровье 27 февраля 2023, 10:59 Врач Евгений Машковский рассказал, для кого может быть опасно соблюдение Великого поста РИА «Новости»

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С понедельника, 27 февраля, начался Великий пост, для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта его соблюдение несет в себе серьезные риски. Об этом Ura.ru рассказал кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский.

По его словам, резкие изменения в режиме питания могут привести к тому, что у человека обострятся такие заболевания, как колит, гастрит, язва или начнутся проблемы с кишечником. Причем недомогание и дискомфорт могут почувствовать даже те, кто считал, что полностью здоров.

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«Даже если человек здоров и хочет в первую неделю соблюдать очень строгий пост, связанный с полным воздержанием от твердой пищи, он может почувствовать резкий дискомфорт и слабость. У него могут обостриться заболевания, которые не проявляли себя при поддержании нормального режима питания», — отметил Евгений Машковский.

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Поэтому он рекомендовал обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем решаться держать пост. Специалист поможет определить допустимые пищевые ограничения, которые не навредят организму.

Напомним, в 2023 году Великий пост продлится с 27 февраля по 15 апреля. Самые строгие ограничения накладываются на первую и последнюю недели.