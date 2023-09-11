Здоровье 11 сентября 2023, 11:29 Врач Евгений Фуки рассказал, что при частых синуситах и скоплении слизи в носоглотке пациентам назначают септопластику

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Врач-оториноларинголог высшей категории Евгений Фуки в разговоре с изданием РИАМО рассказал, в каком случае следует сделать операцию по устранению искривления носовой перегородки.

По словам медика, септопластика требуется тем пациентам, которые часто жалуются на затрудненное носовое дыхание, синуситы, слизь в носоглотке, гнусавость.

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«Использование современного хирургического арсенала не только уменьшает травматичность воздействия, но и улучшает визуализацию, создает условия для его прицельности», — рассказал врач.

Операцию нельзя делать во время беременности, при обострении хронических заболеваний, острых воспалительных заболеваниях, психических патологиях.