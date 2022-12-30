Здоровье 30 декабря 2022, 15:40 Врач Евгений Батиг рассказал, при каких болях в ЖКТ нужно срочно обращаться за помощью

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После новогодних застолий многие люди испытывают дискомфорт в желудке или животе, но некоторые симптомы требуют внимания специалиста. Об этом изданию «Петербургский дневник» рассказал заведующий 5-м хирургическим отделением (Городским панкреатологическим центром) НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Евгений Батиг.

Не стоит надеяться на новогоднее чудо и ждать, что отказ от привычной диеты никак не скажется на организме. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями ЖКТ. Остальным стоит помнить, что игнорировать симптомы нельзя.

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Так, панкреатит часто сопровождают опоясывающие боли, а непроходимость — схваткообразные. Аппендицит тянет в правом боку. При этих симптомах следует сразу обратиться к врачу.

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Также Евгений Батиг предостерег от приема обезболивающих. Максимум — спазмалитики. И если они не действуют в течение получаса, то покажитесь специалисту.