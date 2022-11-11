Здоровье 11 ноября 2022, 02:40 Врач Евдокимов рассказал, с чем связана боль в мышцах после тренировок Остеопат Евдокимов заявил, что причина болей в мышцах заключается в разрывах волокон Pxhere

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Многие люди сталкиваются с болями в мышцах после интенсивных силовых тренировок. Причина этого заключается в увеличении концентрации молочной кислоты в тканях, а также в разрывах волокон. Такой информацией поделился остеопат Сергей Евдокимов. Об этом сообщил NEWS.ru.

Медик пояснил, что при увеличении нагрузок боль становится более интенсивной. По словам специалиста, во время работы мышц организм потребляет большое количество энергии, которое получает из-за расщепления глюкозы. Существует два типа расщепления — аэробный и анаэробный.

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«Если требуется большая интенсивная работа, происходит анаэробный тип распада глюкозы, когда процесс идет практически без кислорода. В этом процессе как раз и накапливается молочная кислота. Чем дольше мышцы в таком режиме работают, тем больше молочной кислоты скапливается в мышцах», — рассказал эксперт.

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Он объяснил, что данное вещество является ядовитым для мышц. В организме начинается интоксикация. Она выходит из тела со временем — в тот момент, когда человек находится в состоянии покоя.