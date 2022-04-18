Врач Евдокимов рассказал, чем может обернуться черепно-мозговая травма

Врач-остеопат Сергей Евдокимов заявил, что даже небольшая черепно-мозговая травма может привести к серьезным неврологическим нарушениям. Человек может получить проблемы с координацией движений, памятью и речью, передала «Вечерняя Москва».

В случае, если у пациента диагностируется даже легкое сотрясение, ему обязательно необходимо соблюдать постельный режим и покой.

«Самое опасное осложнение — возникновение внутричерепной гематомы или кровоизлияния. Это чревато последствиями вплоть до летального исхода. В тяжелых случаях, если есть гематома, может потребоваться длительная реабилитация и даже может понадобиться оперативное вмешательство», — процитировала «Газета.ru» слова врача.

Если же травма была легкой, то симптомы могут пройти в течение двух недель. Однако пациенту по-прежнему надо наблюдаться у врача и отказаться от любых физических нагрузок.