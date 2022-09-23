Врач Евдокименко: малоподвижные люди могут столкнуться с ломкостью костей | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 11:10 Поделиться Telegram

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Viber Врач Евдокименко: малоподвижные люди могут столкнуться с ломкостью костей

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Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в разговоре с Ura.ru заявил, что малоподвижные люид могут страдать от остеопороза, который характеризуется ломкостью костей.

Чреват такой образ жизни тем, что у людей появляется повышенный риск переломов.

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«Кость уплотняется за счет нагрузки. Чем у человека меньше нагрузки, тем он физически слабее? И кости тоже становятся менее плотными. Поэтому люди, которые ведут такой малоподвижный образ жизни, у них остеопороз чаще бывает. Это опасно тем, что появляется повышенный риск переломов», — сообщил Евдокименко.

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Чаще всего, по словам медика, с такой проблемой сталкиваются худые люди.

«Есть люди от природы тонкокостные и ширококостные. Понятно, что у людей тонкокостных выше риск остеопороза. Это один из редких случаев, когда худые люди не имеют преимущества перед полными. Потому что у вторых кость становится шире и плотнее, поскольку вынуждена носить больший вес», — заключил врач.

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