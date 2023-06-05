Здоровье 05 июня 2023, 16:48 Врач Ешидоржиев рассказал, как долго могут прослужить зубные импланты Врач Ешидоржиев: когда дело доходит до имплантации, штифт ставится на всю жизнь

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Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, как долго могут прослужить современные зубные импланты. Если речь идет о штифте, то он, по словам медика, ставится на всю жизнь.

«Когда дело доходит до имплантации, то штифт ставится на всю жизнь. И если он устанавливается в хороших условиях по всем правилам протокола, то он служит как правильно спроектированный заложенный фундамент дома», — добавил стоматолог.

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Что же касается коронковой части импланта, то ее нужно будет менять, если у человека изменился прикус, сменилась высота зубных рядов, появилась стираемость. Причем замена понадобится через несколько лет, заключил Ешидоржиев.