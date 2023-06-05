Здоровье 05 июня 2023, 16:47 Врач Ешидоржиев объяснил, зачем удаляются непрорезавшиеся зубы мудрости Врач Ешидоржиев: такие зубы надо удалять, потому что они мешают другим

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Непрорезавшиеся зубы мудрости следует удалять по той причине, что они мешают другим зубам. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» сообщил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

Зубы мудрости практически не участвуют в пережевывании пищи, имеют сложную корневую систему и редко у кого растут без последствий.

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«Чаще всего зуб мудрости растет прямо в те, что рядом, и смещает их корни и расположение, создает скученность в ряду. В итоге нужные нам для еды зубы разворачиваются, начинает расти под углом. Кроме того, усложняется гигиена — люди чаще лечат кариес», — добавил медик.

При удалении застрявшего зуба стоматолог делает пациенту местную анестезию, затем надрезает необходимое место и бормашиной высверливает там отверстие. Когда зуб удаляется, врач обрабатывает лунку антисептиком и ушивает ее, резюмировал Ешидоржиев.