28 марта 2023, 13:46
Врач Эсауленко посоветовала не покупать корюшку на улице
Продавцы на улице не дают никаких гарантий, что продаваемая ими рыба прошла контроль у врача-паразитолога. Об этом изданию 78.RU сообщила главный инфекционист Минздрава России по Северо-Западному федеральному округу Елена Эсауленко.
Такую рыбку, как корюшка, следует покупать в специализированных магазинах.
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«На прилавках мы обычно видим свежую рыбу, но перед этим она должна пройти контроль у врача-паразитолога, который как раз проверяет наличие нежелательных микроорганизмов», — процитировали «Известия» слова инфекциониста.
Перед употреблением в пищу корюшку следует почистить, убрать внутренности и поджарить. Заметить наличие гельминтов в рыбе можно только после тщательной очистки, резюмировала врач.
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