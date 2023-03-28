Здоровье 28 марта 2023, 13:46 Врач Эсауленко посоветовала не покупать корюшку на улице

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Продавцы на улице не дают никаких гарантий, что продаваемая ими рыба прошла контроль у врача-паразитолога. Об этом изданию 78.RU сообщила главный инфекционист Минздрава России по Северо-Западному федеральному округу Елена Эсауленко.

Такую рыбку, как корюшка, следует покупать в специализированных магазинах.

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«На прилавках мы обычно видим свежую рыбу, но перед этим она должна пройти контроль у врача-паразитолога, который как раз проверяет наличие нежелательных микроорганизмов», — процитировали «Известия» слова инфекциониста.

Перед употреблением в пищу корюшку следует почистить, убрать внутренности и поджарить. Заметить наличие гельминтов в рыбе можно только после тщательной очистки, резюмировала врач.