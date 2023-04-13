Здоровье 13 апреля 2023, 17:22 Врач Есаян рассказал, какие продукты вредят здоровью почек Врач Есаян рассказал о вреде арбуза для почек

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Употребление некоторых продуктов может оказывать негативное влияние на здоровье почек. Профессор, доктор медицинских наук Ашот Есаян перечислил, количество какой еды в рационе стоит сократить. Об этом сообщила «Клопс».

По словам специалиста, для здоровья почек вредна сахароза, так как она преобразуется в мочевую кислоту. Если в организме присутствует избыток этого вещества, то развивается подагра, а также возникают камни в почках. Поэтому стоит сократить употребление газировок и лимонадов. Также не стоит злоупотреблять арбузом, так как в нем содержится много сахарозы, написала Neva.Today.