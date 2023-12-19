19 декабря 2023, 18:43
Врач Ерошкина посоветовала мыть голову вечером, чтобы не подхватить простуду перед Новым годом
Чтобы новогодняя ночь не была испорчена простудными заболеваниями, следует соблюдать простые правила профилактики и сохранения здоровья. Об этом изданию Life сообщила врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина.
По словам медика, мыть голову лучше с вечера, чтобы не переохладить лор-органы. Также важно одеваться по погоде, защищая шарфами во время морозов верхние дыхательные пути.
Реклама
«При выходе на улицу из теплого помещения несколько минут постойте в подъезде, чтобы избежать резкой контрастной смены температур», — добавила специалист.
Врачи
Новый год
Реклама
Реклама