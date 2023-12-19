Здоровье 19 декабря 2023, 18:43 Врач Ерошкина посоветовала мыть голову вечером, чтобы не подхватить простуду перед Новым годом

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Чтобы новогодняя ночь не была испорчена простудными заболеваниями, следует соблюдать простые правила профилактики и сохранения здоровья. Об этом изданию Life сообщила врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина.

По словам медика, мыть голову лучше с вечера, чтобы не переохладить лор-органы. Также важно одеваться по погоде, защищая шарфами во время морозов верхние дыхательные пути.

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«При выходе на улицу из теплого помещения несколько минут постойте в подъезде, чтобы избежать резкой контрастной смены температур», — добавила специалист.