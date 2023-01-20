20 января 2023, 11:23
Врач Ерофеева рассказала о причинах бесплодия
Врач Любовь Ерофеева: употребление алкоголя негативно влияет на репродуктивное здоровье
Около 30% случаев бесплодия приходятся в одинаковой степени и на женщин, и на мужчин. О том, какие факторы влияют на развитие бесплодия, рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с «Общественной службой новостей».
По словам специалиста, на мужские репродуктивные способности негативно влияет работа на вредных производствах. Также ухудшают качество биоматериала регулярное употребление спиртного и курение.
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Кроме того, невозможность зачатия может быть связана с низким овариальным резервом у женщины.
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