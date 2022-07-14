Врач Ерофеева рассказала, какие половые инфекции не всегда связаны с изменой

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что не всегда заболевания, передающиеся половым путем, связаны с изменой партнера. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

Например, молочница может обостриться из-за нарушения диеты или приема антибиотиков.

«Есть ситуации, как, например, появление симптомов молочницы, в которых женщина зачастую обвиняет своего партнера, а на самом деле это может быть совершенно не связано с его здоровьем или изменами. В организме в норме присутствуют разные колонии микробов и бактерий, в том числе возбудители молочницы, но они никак не проявляются до поры до времени. Обострение молочницы может происходить из-за нарушения диеты, допустим, приема алкоголя, копченостей, острой пищи <…>», — объяснила медик.

Уреаплазма может долгие годы никак не проявлять себя, а с началом активной половой жизни она «вылезает наружу». Цистит и уретрит, по словам гинеколога, могут быть вызваны с кишечной палочкой.

«Цистит и уретрит (причиной этих заболеваний часто бывают инфекции, передаваемые половым путем, — прим. ред.) иногда вызываются банальной кишечной палочкой. Без похода к гинекологу или дерматовенерологу и без уточнения диагноза нельзя огульно обвинять партнера. Возможно, он не виноват», — заключила Ерофеева.