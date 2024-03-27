Здоровье 27 марта 2024, 13:15 Врач Ерофеева рассказала, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна в 50 лет выше, чем в 30

Читать 360tv в

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что риск родить ребенка с синдромом Дауна в 50 лет гораздо выше, чем в 30. Дело в том, что с возрастом в генетическом материале накапливаются нарушения.

Она прокомментировала сообщение о том, что россиянка Светлана Халимова попала в Книгу рекордов России, родив ребенка в 52 года. По словам гинеколога, ничего волшебного в этом нет.

Реклама

«Если женщина решила на свой страх и риски подвергнуть себя такому эксперименту — забеременеть, родить ребенка в возрасте старше 50 лет — это, в конце концов, ее право», — добавила Ерофеева.