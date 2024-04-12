Здоровье 12 апреля 2024, 14:23 Врач Ерофеева поддержала тренд на использование противозачаточных таблеток

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В России вырос спрос на противозачаточные таблетки и снизились продажи презервативов. В беседе с «Национальной службой новостей» акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева назвала такой тренд положительным.

По словам специалиста, барьерные средства контрацепции слабо защищают от нежелательной беременности. В этом отношении противозачаточные таблетки намного эффективнее. При этом презервативы отлично защищают от инфекций, передающихся половым путем.

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Ерофеева напомнила, что противозачаточные таблетки следует принимать только после консультации с врачом.