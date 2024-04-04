Здоровье 04 апреля 2024, 17:14 Врач Ермакова посоветовала съедать 400 граммов овощей и фруктов в день

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Ежедневно россиянам рекомендуется употреблять 400 граммов овощей и фруктов. Это поможет замедлить старение и снизить риск развития рака, сообщила врач-гастроэнтеролог Светлана Ермакова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, пищевые волокна, которые в большом количестве содержатся в овощах и фруктах, предотвращают сердечно-сосудистые заболевания и развитие ожирения. Также они снижают риск возникновения инфекций и воспалений, сообщил сайт kp.ru.

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«Экспериментируйте, попробуйте приготовить новые блюда из разнообразных овощей и фруктов, что позволит наслаждаться вам интересными вкусами и текстурами», — посоветовала Ермакова.