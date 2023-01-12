Здоровье 12 января 2023, 05:06 Врач Эрлих раскритиковал идею о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

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Запрет продажи энергетиков несовершеннолетним является бессмысленным, так как данные напитки не вреднее обычной газировки. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных городской клинической больницы № 29 им. Н. Э. Баумана Алексей Эрлих, написала радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что главный вред энергетиков заключается в чрезмерном количестве сахара. Однако, по словам медика, аналогичное число глюкозы есть в обычных газировках. При этом вреда для сердца такие напитки не несут. Эрлих назвал инициативу о запрете энергетиков для несовершеннолетних пиар-ходом.

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«Я думаю, это больше пиар-история с антизападным направлением. Никакого толка, во всяком случае, медицинского в этом точно нет», — рассказал врач.

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