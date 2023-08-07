Здоровье 07 августа 2023, 23:18 Врач Эрлих посоветовал не делать УЗИ без назначения врача

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Пациентам не стоит делать УЗИ без назначения врача, так как они могут неправильно интерпретировать результаты. Таким мнением поделился доктор медицинских наук Алексей Эрлих. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что после получения результатов УЗИ человек может неправильно считать данные и назначить самому себе неверное лечение. Или же, напротив, посчитать, что все в порядке и отказаться от посещения врача.

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«Ни одно медицинское обследование не безопасно делать по желанию: ни анализ крови, ни КТ, ни УЗИ. Все обследования должны быть по назначению врачей», — пояснил Эрлих.