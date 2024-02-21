Здоровье 21 февраля 2024, 19:07 Врач Енин: риносептопластика по медпоказаниям снизит риск болезней сердца

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Выполнение риносептопластики по медицинским показаниям поможет снизить риск развития болезней сердца и сосудов. Об это рассказал врач-хирург Андрей Енин в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, функциональная операция влияет на продолжительность жизни за счет качественной оксигенации тканей всех систем и органов.

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Врач также напомнил, что одной из причин появления сердечно-сосудистых заболеваний считается обструктивное апноэ сна. Так, у храпящих людей в крови есть маркер предиктора риска развития болезней сердца.