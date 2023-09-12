Здоровье 12 сентября 2023, 18:55 Врач-эндокринолог Шокур сообщила, что нехватка витамина D вызывает хандру и депрессию

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Дефицит витамина D в организме вызывает у человека хандру и апатию. Многие люди по причине нехватки солнца в осенний период сталкиваются с подобными состояниями. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-эндокринолог Светлана Шокур.

С наступлением холодов в крови повышается концентрация мелатонина, поэтому человек постоянно чувствует сонливость. Нехватка магния, по словам медика, сказывается на настроении. В этот период обостряются хронические и инфекционные заболевания, написал kp.ru.

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Врач порекомендовала с наступлением осени добавить в рацион продукты, содержащие триптофан: индейку, сыр, миндаль. Благодаря выработке серотонина человек будет ощущать радость и гармонию.