Врач-эндокринолог раскритиковал интервальное голодание

Она также рассказала об опасности таких популярных у людей с лишним весом способов похудеть, как интервальное питание и голодные диеты. В частности, попытки сбросить вес таким путем могут приводить к возникновению сахарного диабета.

«Совсем другой разговор, если человек имеет, например, ожирение. На сегодня доказано, что ожирение сопровождается повышением уровня инсулина в крови. Так работает организм, что на уровень углеводов он реагирует неверно и выбрасывает слишком много инсулина. Это является одним из предикторов развития сахарного диабета», — отметила эндокринолог.

Она призвала тех, кто сидит на диете, следить за своим настроением, поскольку резкие перемены также могут свидетельствовать о диабете в начальной стадии.

Эндокринолог подчеркнула, что у людей с избыточным весом при перерывах между едой или в качестве реакции на углеводистую пищу уровень глюкозы в крови может резко как снижаться, так и подниматься.

«Эти колебания гликемии, несомненно, могут сказаться на настроении. Если вы имеете ожирение и какие-то колебания настроения в зависимости от приема пищи, в первую очередь надо определить уровень сахара в крови, потому что это может быть начинающийся диабет или преддиабет», — подчеркнула Маркова.

Врач призывает желающих похудеть не прибегать к таким радикальным мерам, а питаться несколько раз в день небольшими порциями.