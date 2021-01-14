Врач-эндокринолог поделилась идеальной формулой похудения

По ее словам, свой вес необходимо умножить на коэффициент активности. Она пояснила, что при малоподвижном образе жизни он равен 28. Если активность средняя, и человек ежедневно делает около 10 тысяч шагов, он составит 31. При тренировках пять дней в неделю либо более, коэффициент активности равняется 33.

«Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15%. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом», — уточнила Павлова.

Полученное число означает количество килокалорий, которое нужно потреблять при похудении. Врач рекомендует пить больше теплой воды.

Ранее японские специалисты рассказали, что всего две чашки чая улун помогут похудеть во сне. Ученые выяснили, что этот напиток стимулирует расщепление жиров во время сна. Он содержит кофеин, который влияет на энергетический обмен и заставляет сердце биться быстрее.