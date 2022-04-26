Врач-эндокринолог Павлова рассказала, сколько можно хранить пасхальные яйца

На Пасху традиционно принято красить яйца. Но как долго можно хранить эти продукты после приготовления? Об этом сайту kp.ru рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультет фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

Медик пояснила, что хранить яйца вне холодильника в качестве украшения можно не более трех дней при температуре 22-24 градуса.

«Если на яйце повреждена скорлупа, то хранить такое вареное яйцо стоит и того меньше. Я бы такие яйца без холодильника не держала, поскольку резко повышается риск того, что присоединиться какая-нибудь нехорошая флора и можно будет отравиться или получить серьезное заболевание», — пояснила специалист.

В холодильнике же яйца можно хранить от 14-ти до 20-ти дней. При этом доказательств того, что луковая шелуха обладает антисептическим действием, нет.