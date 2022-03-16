Врач-эндокринолог Павлова объяснила, как самостоятельно побороть весенний стресс

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что с наступлением весеннего периода многие люди испытывают дополнительный стресс. Связано это со сменой сезонов и увеличением светового дня. Как быстро прийти в нормальное состояние, сообщила радиостанция Sputnik.

«Весной день становится длиннее, а ночи короче, и человек перестраивается. Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс — это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает. Кроме того, в январе–феврале очень многие болели и до сих пор болеют „омикроном“, а постковидный синдром затягивается до полугода. Внешние события и новые санкции тоже тяжело отражаются на людях», — считает Павлова.

По словам эндокринолога, самым простым способом побороть стресс — это уменьшить негативное влияние эмоций на организм. Например, можно пить простую воду. Когда человек пьет воду большими глотками, он блокирует адренокортикотропный гормон (АКТГ), который вырабатывается в голове и заставляет надпочечники вырабатывать кортизол.

Еще один действенный способ — делать дыхательную гимнастику. Короткий вдох, замедленный выдох, и эмоциональный фон балансируется.

Физические упражнения также эффективны в борьбе со стрессом. Когда мышечная масса работает, перерабатываются гормоны стресса.

В случае появления панических атак нужно обратиться к врачу.