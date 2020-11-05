Врач-эндокринолог объяснил, можно ли принимать гормоны при COVID-19

Она отметила, что гормоны являются биологически активными веществами, которые влияют на работу всего организма. При нехватке или переизбытке эстрогена, кортизола, витамина D, тестостерона или прогестерона меняется внешний вид и самочувствие.

«Например, важный гормон — кортизол, гормон стресса. При его повышении ухудшается кровоснабжение в организме, начинают выпадать волосы, мы видим гиперпигментацию на коже лица, на теле. Выраженно снижается иммунитет», — пояснила медик.

По ее словам, узнать о необходимости приема каких-либо гормонов поможет анализ крови. Выводы из этой информации должен сделать специалист. Боташева рассказала, можно ли продолжать пить эти препараты на фоне простудных или вирусных заболеваний, в том числе COVID-19, одним из симптомов которого может быть нарушение свертываемости крови.

«Есть определенные схемы приема гормонов, нельзя просто пить — и резко бросить их на следующий день. В том числе на фоне ковида. Нужно правильно уходить с дозы, если необходимо», — уточнила врач.

Боташева напомнила о необходимости обратиться с таким вопросом к эндокринологу. Как правило пациенты продолжают параллельно принимать гормоны вместе с разжижающими кровь препаратами.