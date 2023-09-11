Здоровье 11 сентября 2023, 11:24 Врач-эндокринолог Мойсенко рассказала, что арахис повышает уровень мочевой кислоты в организме

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Частое употребление арахиса может негативно сказаться на состоянии здоровья. По словам врача-эндокринолога Риммы Мойсенко, этот орех повышает уровень мочевой кислоты и вызывает дополнительные изменения со стороны пуринового обмена, написал сайт blitz.plus.

Медики рекомендуют съедать не более более двадцати грамм арахиса и кешью в неделю, написало utro.ru.

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Также не стоит злоупореблять минадалем и фундуком. Их переедание может привести к прибавке в весе и к нагрузкам на печень, поджелудочную железу и органы ЖКТ, добавила эндокринолог.