Здоровье 21 июня 2023, 16:51 Врач-эндокринолог Лернер предупредила, что постоянная сонливость может указывать на сахарный диабет

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Врач-эндокринолог ГКБ им. Плетнева Маргарита Лернер в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что неочевидными признаками сахарного диабета могут быть постоянная сонливость и резкая потеря веса.

«Если говорить о сахарном диабете, то это сухость во рту, очень хочется пить. То невозможно было заставить себя два литра в день выпить, то шесть литров мало. Ночью хождение в туалет. Худение без своего на то желания», — добавила медик.

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Людям с этим заболеванием постоянно хочется есть, они испытывают усталость. Если человек замечает в себе сразу несколько подобных симптомов, ему следует показаться лечащему врачу, резюмировала Лернер.