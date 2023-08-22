Здоровье 22 августа 2023, 12:24 Врач-эндокринолог Казачкова посоветовала принимать витаминные комплексы круглогодично

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Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщила, что витаминные комплексы нужно принимать круглогодично. Разговоры о том, что организм за лето может накопить витаминов на год вперед — не более чем выдумка.

Медик добавила, что накапливаться в организме могут лишь жирорастворимые витамины — D, E, A.

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«При этом у многих людей тот же витамин D — в постоянном дефиците, даже летом, а он участвует во всех процессах метаболизма», — добавила диетолог.

Подобрать универсальный или персонализированный комплекс поможет лечащий доктор, отметила Казачкова.