Здоровье 08 июня 2023, 15:29 Врач-эндокринолог Бинатова рассказала, какие продукты ускоряют старение организма Врач Бинатова: особенно на качество кожи влияют мучные и хлебобулочные изделия

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог высшей категории Эльвина Бинатова в разговоре с журналистами «Известий» перечислила продукты, которые ускоряют старение организма.

По словам медика, особенно на качество кожи влияют мучные и хлебобулочные изделия, продукты с большим количеством сахара и соли, колбасные изделия, пастеризованное молоко, написала Neva.Today.

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Медик порекомендовала отказаться от рафинированных круп. Там, как заметила специалист, после переработки остаются лишь простые углеводы. Что же касается пастеризованного молока, то в нем практически не остается полезных веществ.

Бинатова посоветовала увеличить в рационе количество фруктов и овощей, рыбы, масел растительного происхождения.