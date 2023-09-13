Здоровье 13 сентября 2023, 15:24 Врач Емельянова: храп может быть признаком синдрома обструктивного апноэ

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Храп может быть признаком такого тяжелого состояния, как синдром обструктивного апноэ или гипопноэ во сне (СОАГС). Об этом сообщила врач-отоларинголог Алена Емельянова, передала «Вечерняя Москва».

При таком состоянии у человека останавливается дыхание во сне, приводящее к пробуждению и снижению уровня кислорода в крови.

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СОАГС опасен тем, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта головного мозга и инфаркта миокарда, добавила врач.