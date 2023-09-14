14 сентября 2023, 16:45
Врач Емелин назвал отсутствие интереса к жизни первым признаком болезни Альцгеймера
Одним из первых симптомов развивающейся болезни Альцгеймера, характеризующейся резким снижением интеллектуальных способностей, становится потеря интереса к жизни. Об этом рассказал врач-невролог Андрей Емелин, сообщил сайт MedNovelty.
По словам специалиста, многие люди боятся развития болезни при потере памяти. Однако более существенным симптомом является именно потеря интереса к прежним хобби и всем происходящим вокруг событиям.
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Врач отметил, что родные пациентов не часто обращают внимание на подобные признаки, сообщил «Петроград».
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