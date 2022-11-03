Врач Елисеева посоветовала общаться к врачу в случае сильной боли в желудке после еды | 360°

Здоровье 03 ноября 2022, 14:23 Врач Елисеева посоветовала общаться к врачу в случае сильной боли в желудке после еды

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Врач-гастроэнтеролог Татьяна Елисеева в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что сильная боль в желудке после приема пищи может сигнализировать о язве. В таком случае стоит обращаться к специалисту.

Пациенту назначат анализы на предмет анемии или низкого гемоглобина, а также гастроскопию.

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«Лучше один раз сходить на ФГДС [фиброгастродуоденоскопия], чем играть в русскую рулетку со своим здоровьем. Это не очень приятно, но процедура длится всего несколько минут», — цитирует медика «МК в Питере».

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В случае жгучей боли в области желудка может идти речь о функциональных расстройствах, добавила специалист.