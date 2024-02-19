Здоровье 19 февраля 2024, 11:46 Врач Елисеев назвал авокадо и бананы вредными продуктами для почек

Читать 360tv в

Употребление большого количества бананов и авокадо может быть опасным для здоровья почек из-за содержания в них калия. Об этом рассказал врач-терапевт, врач-нефролог Михаил Елисеев в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, избыток калия тяжело выводится из организма. Это может стать причиной мышечных спазмов и проблем с работой сердца и почек. Также к задержке жидкости в организме приводит обильное потребление соленых продуктов, сообщили «Известия».

Реклама

Кроме того, вредными для здоровья почек считаются алкоголь, избыток мяса и молочных продуктов в рационе, отметила Елисеев.