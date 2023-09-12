Здоровье 12 сентября 2023, 15:11 Врач Елиневская: не стоит запасаться готовой едой на неделю вперед

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При заказе готовой еды не стоит запасаться ей на неделю вперед, это повышает риски отравления. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Дарья Елиневская сайту «Мир 24».

По словам специалиста, острые кишечные инфекции в некоторых случаях могут приводить к летальным исходам. Чтобы снизить риски их развития, не стоит есть блюда, приготовленные день-три назад.

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Врач посоветовала употреблять пищу как можно быстрее после приготовления и по возможности готовить еду самостоятельно.